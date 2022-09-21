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Ингушскому языку можно будет обучиться через игровое приложение

Ингушскому языку можно будет обучиться через игровое приложение

Программист из Ингушетии работает над созданием игры для детей "Дош", с помощью которой можно будет научиться правильному написанию и произношению ингушских слов. Об этом сообщил сам автор проекта Адам Дугиев.

По его словам, работа будет вестись на средства гранта молодежного форума "Машук". "Это мобильная развлекательная и обучающая игра, которая пока будет представлена только на устройствах с операционной системой Android. Одной из основных задач приложения является сохранение родного языка народа Ингушетии. Для решения данной проблемы будет создана группа языковедов и историков из 20 человек, которые составят список 1 500 слов", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Планируется, что приложение будет запущено в сентябре 2023 года.

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