Ингушскому языку можно будет обучиться через игровое приложение

21 сен. 16:10

Программист из Ингушетии работает над созданием игры для детей "Дош", с помощью которой можно будет научиться правильному написанию и произношению ингушских слов. Об этом сообщил сам автор проекта Адам Дугиев.

По его словам, работа будет вестись на средства гранта молодежного форума "Машук". "Это мобильная развлекательная и обучающая игра, которая пока будет представлена только на устройствах с операционной системой Android. Одной из основных задач приложения является сохранение родного языка народа Ингушетии. Для решения данной проблемы будет создана группа языковедов и историков из 20 человек, которые составят список 1 500 слов", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Планируется, что приложение будет запущено в сентябре 2023 года.