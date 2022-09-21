Сочи предупредили о непогоде

21 сен. 16:08

Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, информирует пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили также, что из-за ливней реки могут выйти из берегов, с гор возможен сход селя, а на участке Магри-Веселое синоптики не исключают формирование смерчей над морем.