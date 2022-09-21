Для поездки в Турцию стоит запастись картами Union Pay

21 сен. 15:57

Российским туристам, отправляющимся на отдых в Турцию, следует оформить пластиковую карту китайской Union Pay, - пишет TourDom.ru.

В Турции стабильно принимаются карты этой платежной системы от российских Почтабанка, Газпромбанка, "Солидарности", Россельхозбанка.

"Ни одного отказа за последние две недели", – пишут сами отдыхающие.

Китайские карты могут пригодиться для оплаты в турецких магазинах, где не всегда проходят платежи картами "Мир". В то же время отдыхающие отмечают оборотную сторону – высокую комиссию. "Платил картой Union Pay РСХБ (счет в евро) в Duty-Free в Стамбуле. Цены на товары в евро, но счет выставляют в лирах. Потери на конвертации оказались приличными", – рассказал турист.

Union Pay понадобится в основном тем, кто собирается делать за рубежом крупные покупки. Если же вы планируете короткий отпуск в Турции без особых трат, достаточно будет взять с собой карты "Мир" двух-трех неподсанкционных банков и наличные.