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ЦИК Казахстана проведет 22 сентября первое заседание по организации выборов президента

ЦИК Казахстана проведет 22 сентября первое заседание по организации выборов президента

В четверг, 22 сентября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана проведет первое заседание по вопросам организации президентских выборов, назначенных на 20 ноября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

На заседании будет обсуждаться календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента, организация деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ, аспекты организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период подготовки к выборам, передает ТАСС.

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