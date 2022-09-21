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На Дону будут развивать рыбное хозяйство

На Дону будут развивать рыбное хозяйство

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня представил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву потенциал региона в развитии рыбной отрасли, - сообщает пресс-служба губернатора.

"Аквакультура - одно из основных направлений развития нашего рыбохозяйственного комплекса. По производству товарной рыбы область стабильно лидирует в Южном федеральном округе и находится в первой тройке среди "рыбных" субъектов РФ. В 2021 году в донском регионе произведено 24,5 тыс. тонн товарной рыбы, что составляет около 8% от общероссийского производства", - рассказал Голубев, слова которого цитирует "Интерфакс".

Он подчеркнул, что правительство области системно поддерживает предприятия отрасли.

"В 2021 году на поддержку отрасли мы направили из областного бюджета свыше 59 млн рублей. В этом году бюджетные ассигнования были практически удвоены и составили 95,8 млн рублей", - отметил губернатор, проинформировав министра о планах по реализации инвестпроекта по производству рыбных снэков.

В регионе насчитывается более 400 предприятий рыбохозяйственного комплекса. Ежегодно выращивается более 20 тыс т товарной рыбы, добывается более 11 тыс т водных биоресурсов и перерабатывается около 23 тыс т рыбной продукции.

Напомним, трехдневный V Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) стартовал сегодня в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ "Экспофорум".

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