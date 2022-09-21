США и Британия потеряли бен Салмана

От Запада отворачивается еще один давний союзник – Саудовская Аравия. Чем США и Европа не угодили нефтяной сверхдержаве и будет ли Эр-Рияд менять свой внешнеполитический вектор?

С началом специальной военной операции на Украине США и их союзники пытаются объединить все ведущие экономики мира против России. С одних они требуют антироссийскии санкции, как нефтегазовое эмбарго Европы, с других – запрет параллельный импорт, а с третьих – делать все, чтобы российская экономика пострадала как можно сильнее, а западная как можно меньше. Учитывая, что главная статья российского экспорта – это нефть и газ, а Европа зависит от их импорта, в центре внимания тут же оказались нефтяные державы. В первую очередь, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

По добыче нефти Саудовская Аравия входит в первую тройку, Эмираты - в десятку. По запасам нефти расклад примерно такой же. США рассчитывали на увеличение добычи нефти в Персидском заливе, поскольку такой ход позволил бы обвалить цены на нефть и подточить российскую экономику. Надо сказать, что подобный прием американцы уже однажды проделывали: во время "холодной войны" они договорились с нефтяными арабскими странами, и те нарастили добычу. По мнению некоторых историков, это и послужило причиной стагнации советской экономики и в конце концов развала СССР. Спустя 30 лет методичка не поменялась. Запад по-прежнему надеется на Аравийский полуостров.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон и президент США Джо Байден лично ездили на родину пророка Мухаммеда, но никому из них не удалось убедить наследных принцев Мухаммеда бен Салмана и Мухаммеда бен Заида увеличить добычу нефти. Королевства сказали Байдену и Джонсону, что они будут действовать в рамках сделки ОПЕК+, куда входит Россия, и будут строго придерживаться выработанных квот. А тот объем, которого хочет Байден – рост на 1 млн баррелей – саудиты гарантируют лишь к 2027 году.

Такой расклад явно не устраивает ни США, рассчитывающих уничтожить экономику России, ни Европу, которая судорожно ищет замену русской нефти. Вместо того, чтобы сохранить хотя бы партнерские отношения с важными нефтяными странами, США и Британия еще больше отталкивают их. Во время визита в Саудовскую Аравию Байден в лицо назвал бен Салмана убийцей журналиста Джамала Хашукджи. А Британия по этому же обвинению отказала кронпринцу приехать на похороны королевы Елизаветы II. КСА пришлось отправить государственного министра, принца Турки бин Мухаммад ас-Сауда. Против ОАЭ тоже применялись методы нажима - эмиратской компании Вашингтон ввел санкции за то, что она участвует в перепродаже российской нефти.

Давление и личные оскорбления заставляют саудитов и эмираты присмотреться к другим партнерам. Две страны намерены вступить в клуб БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества – альянсы, где лидируют геополитические противники США – Россия и Китай. То же самое делает и партнер по НАТО Турция. На последнем саммите ШОС в Самарканде Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу, этот же статус получат Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн.

Как видно, Запад ведет себя как слон в посудной лавке. Вместо того, чтобы поддерживать своих партнеров и союзников, он ставит перед ними ультиматум: либо ты с нами, либо с Россией. На какие-то мелкие государства такое давление работает, но Эмираты и Саудовская Аравия – богатые нефтяные страны. Они являются важными поставщиками нефти и лидерами по покупке западного оружия. Учитывая, что у них есть альтернативные партнеры в лице России, Китая и Индии, повторить опыт "холодной войны" Вашингтон и Лондону едва ли удастся.