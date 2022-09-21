Крымские хлеборобы в полтора раза нарастили урожай зерновых

21 сен. 15:18

Крымские аграрии в этом году собрали рекордный урожай зерновых культур, - сообщил замминистра по сельскому хозяйству Арсен Арзиев.

"В этом году урожай достиг 2 млн 195 тыс т, что в полтора раза, или на 700 тыс т выше прошлогоднего сбора", - рассказал он, передает "АиФ-Крым".

Лидерами по намолотому урожаю стали Красногвардейский, Сакский и Джанкойский районы республики. При этом больше всего зерна выросло в Раздольненском, Красногвардейском и Красноперекопском районах.

До этого столь обильный урожай крымские аграрии собрали в 1989 году.