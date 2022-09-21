Токаев анонсировал старт перезагрузки политической системы Казахстана

21 сен. 15:05

Назначенные на 20 ноября внеочередные президентские выборы в Казахстане дают старт кардинальной перезагрузке всей политической системы страны, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы", - прокомментировал глава Казахстана.

Далее президент обратил внимание на то, что это позволит "сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан".