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На Дону зачитали приговор виновному в гибели 12 сотрудников водоканала

На Дону зачитали приговор виновному в гибели 12 сотрудников водоканала

Неклиновский районный суд Ростовской области сегодня огласил приговор замдиректора таганрогского водоканала Юрию Полякову, по вине которого погибли 12 сотрудников, - сообщили в пресс-службе суда.

"Юрий Поляков признан виновным и приговорен к трем годам и шести месяцам колонии", - сказала представитель суда, передает ТАСС. 

Напомним, 21 мая 2021 года в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях, относящихся к управлению "Водоканала" Таганрога. Произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще восемь человек были доставлены в больницу. Позже два человека умерли в медицинском учреждении.

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