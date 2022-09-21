Беларусь и Дагестан нарастили товарооборот

21 сен. 14:47

Товарооборот Дагестана и Беларуси вырос на 30% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель Госкомитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрий Матусевич, уточнив, что товары поступают как из Беларуси, так и из Дагестана.

"В настоящее время сотрудничество развивается очень динамично, товарооборот растет не менее 30% по этому году. <…> Мы видим, что в наших торговых отношениях преобладают не только продукты с белорусской стороны, но из Дагестана в обратную сторону", - сказал он.

Далее Матусевич отметил, что стороны должны обмениваться товарами на постоянной основе, начиная от запчастей до крупных стратегических проектов.