В Крыму стартовало строительство нового жилого комплекса

21 сен. 14:39

ООО "Специализированный застройщик "Таврическая девелоперская компания" начало строительство жилищно-рекреационного комплекса на 450 тыс кв м жилой площади в Бахчисарайском районе Крыма, - сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма (КРК).

"На реализацию проекта потребуется 10 лет с начала строительства, инвестор планирует вложить в него 27,5 млрд рублей. Жилой комплекс будет расположен на территории площадью более 100 га, проект предусматривает строительство около 10 тыс квартир в многоквартирных жилых домах малой и средней этажности, таунхаусов, коттеджей", - уточнили в пресс-службе корпорации, передает "Интерфакс".

Комплекс комфорт-класса, он будет возведен у мыса Скифский на территории села Приятное Свидание, недалеко от Симферополя и Бахчисарая. Территория будет полностью обеспечена всей необходимой инфраструктурой, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.