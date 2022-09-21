Азербайджан и Иран начали строить Зангезурский коридор в обход Армении

21 сен. 14:30

На азербайджано-иранской границе заложен фундамент Агбендского автомобильного моста.

В церемонии в формате видеоконференции приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Рустам Касеми.

Мост соединит шоссе Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд протяженностью 112 километров с сетью автомагистралей Ирана через реку Араз. Длина сооружения составит 216 м, а его ширина - 24,5 м. Также на территории двух стран планируется строительство пропускного пункта, который ежедневно сможет принимать не менее 1 тыс грузовых транспортных средств (500 на въезде и 500 на выезде).