Чечня оказалась в десятке экологического рейтинга регионов РФ

21 сен. 14:16

Чечня вошла в первую десятку Национального экологического рейтинга российских регионов по итогам минувшего лета, сообщает пресс-служба министерства Чеченской Республики по делам молодежи.

На первом месте Тамбовская область, замыкает десятку Омская область. " Хотим поздравить Чеченскую Республику с попаданием в десятку лидеров рейтинг", - прокомментировал руководитель общественной организации "Зеленый патруль" и лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

Также в десятке – Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чукотка, Алтайский край, Костромская область, Чувашия, Чечня, передает ТАСС.