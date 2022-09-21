Сталеплавильный комплекс в Красном Сулине заработает в 2023 году

21 сен. 14:08

ООО "Южсталь" перенесло на 2023 год полный ввод в эксплуатацию сталеплавильного комплекса в Ростовской области, - сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

"Реализовать первую очередь планируется в декабре 2022 года, поскольку решен вопрос ее подключения к объектам инфраструктуры. Ожидается, что полностью проект будет реализован в 2023 году", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

Инвестиции в первую очередь составят 2,7 млрд рублей. Полностью весь проект оценивается в 4,5 млрд рублей. Уже выполняется поставка и монтаж технологического и вспомогательного оборудования, энергетического оборудования и сетей первой очереди реконструкции, продолжаются подготовительные работы к пусконаладочному процессу и строительству газоочистки, - добавил замгубернатора.

Предприятие будет выпускать 720 тыс т непрерывнолитой стальной заготовки в год, строящийся завод "Южстали" расположен в городе Красный Сулин.