Ставропольские специалисты повысят производительность оборонного завода в Дагестане

21 сен. 13:35

Эксперты регионального центра компетенций Ставрополья повысят производительность труда оборонного предприятия "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Дагестана.

Уточняется, что на заводе будут внедряться новые технологии, в том числе принципы бережливого производства. "Ожидаемые результаты – повышение производительности труда, сокращение незавершенного производства и уменьшение потерь, совершенствование производства и повышение востребованности продукции. <> Все запланированные мероприятия будут реализованы до конца текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что работы планируется завершить до конца 2022 года.