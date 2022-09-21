Армянские радикалы атакуют посольства Азербайджана в ЕС

21 сен. 13:10

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов сообщил о готовящемся нападении армян на здание дипмиссии:

"Сегодня радикалы армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед Европейским парламентом", - говорится в сообщении посла в соцсетях.

Напомним, это не первое нападение армянских радикалов на азербайджанские дипмиссии: 15 сентября агрессивные представители армянской диаспоры Ливана атаковали посольство Азербайджана в Бейруте, разъяренная толпа пыталась нанести ущерб зданию дипмиссии.

В воскресенье, 18 сентября, члены армянской общины Грузии собирались провести акцию перед зданием посольства Азербайджана в Тбилиси, но ее удалось предотвратить: радикалы были остановлены на полпути к зданию дипломатической миссии Азербайджана. Их было немного – около 20 человек, несколько из них, проигнорировавших требования правоохранителей, были задержаны, еще часть участников акции скрылась, а их марш завершился у здания парламента Грузии, где члены армянской общины Тбилиси скандировали безосновательные и провокационные лозунги против Азербайджана.

В тот же день, 18 сентября, армянские радикалы пытались проникнуть в административное здание посольства Азербайджана в Париже, они намеревались нанести материальный ущерб зданию. Количество участников провокации достигало 40-50 человек. Некоторые радикалы попытались демонстративно сжечь фотографии президентов Турции и Азербайджана, затем начали скандировать лозунги против Азербайджана. Дверь посольства пинали и пытались выбить, а само здание забросали яйцами. В здании в воскресный день находились дежурные сотрудники, к счастью, никто не пострадал.