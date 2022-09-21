Юная жительница КЧР стала лицом всероссийского проекта "Билет в будущее"

21 сен. 13:25

Школьница из Черкесска Амина Текеева стала лицом всероссийского проекта "Билет в будущее", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Уточняется, что всего в рекламе профориентационного проекта приняли участие 37 школьников.

"Одним из 37 лиц проекта стала ученица школы № 6 города Черкесска Амина Текеева. Ее история успеха и фотография размещены на ситиборде в Москве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали о том, что школьница прислала в оргкомитет рассказ о том, какое влияние на нее оказал проект "Билет в будущее" и как помог определиться с выбором профессии.

"Благодаря тестам я приняла решение развиваться в медицинском направлении. Теперь мне хочется и дальше обучаться этому делу и получить профессию", - написала она.