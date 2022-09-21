В "Грузинской мечте" оценили заявление посла США в адрес бывших депутатов партии

21 сен. 13:24

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает оскорбительными слова посла США в Грузии Келли Дегнан о депутатах, покинувших ряды правящей партии.

В конце июня депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты". Они объяснили, что приняли такое решение, чтобы свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое положение. Позже ими было основано общественное движение "Сила народа".

"Хочу ответить на одно из заявлений посла, которое, к сожалению, было оскорбительным. Это четыре депутата, которые избраны народом... У них есть особое прошлое", – цитирует Кобахидзе "Sputnik Грузия".

Он отметил, что немногие могут похвастаться тем, что сделал Субари, когда был Народным защитником Грузии, и в самое критическое время противостоял режиму. Кавелашвили – это человек, который всегда был верным принципам, а Хундадзе и Мачарашвили – борцы, добавил председатель "Грузинской мечты".

По его словам, если власти думали, что эти люди действительно распространяют ложь и дезинформацию, то полностью бы отмежевались по содержанию. "Но реально дело ни в этом", – подчеркнул Кобахидзе.