Власти Ингушетии намерены ходатайствовать о запуске авиарейса в Самару

21 сен. 12:48

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым поддержал его предложение об организации дополнительного авиасообщения между регионами, - сообщается на сайте ингушского правительства.

"Калиматов обратился к Азарову с предложением рассмотреть возможность дополнительного авиарейса между регионами. Первые еженедельные регулярные маршруты из Самары в Ингушетию и обратно были запущены еще летом", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Это будет способствовать увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей, а также позволит жителям соседних регионов добираться до республики, используя аэропорт в Самаре как пересадочный узел, - отметил Калиматов.

Азаров сообщил, что предварительная поддержка по этому вопросу уже есть, сейчас прорабатываются детали.