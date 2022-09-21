В АТОР рассказали, как трудности с картами "Мир" в Турции скажутся на турпотоке

21 сен. 12:40

Туристический поток из России в Турцию не пострадает от трудностей, связанных с использованием карт "Мир". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Все опрошенные туроператоры сходятся в том, что фактор приема российских карт на территории той или иной страны не определяет степень интереса к направлению как таковой. Особенно в условиях острейшего дефицита на туррынке", - сказано в заявлении.

В АТОР подчеркнули, что это всего лишь фактор дополнительного удобства туристов.

Напомним, ранее турецкие банки Is bankasi и Denizbank перестали работать с картами системы "Мир". После этого посольство России в Турции рекомендовало российским туристам иметь при себе в путешествиях в республику наличную валюту.