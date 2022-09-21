Миссия ОДКБ приступила к работе в Ереване

21 сен. 11:58

В Ереване проходит встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна и миссии ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 сентября в Telegram-канале ОДКБ.

"Миссия ОДКБ под руководством генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася начала свою работу в Ереване", - сказано в заявлении.

Напоним, миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем прибыла в Армению 20 сентября. В ходе поездки она оценит сложившуюся ситуацию, подготовит доклад главам государств-членов ОДКБ об обстановке в регионе и выработает предложения по деэскалации напряженности на границе Азербайджана и Армения.