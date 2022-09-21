На "Ведучи" будет тренироваться горнолыжная сборная России

21 сен. 11:47

На чеченском курорте "Ведучи" пройдут тренировки спортивной сборной команды России по горнолыжному спорту, в ходе которых российские спортсмены опробуют самую протяженную в мире всесезонную трассу, - говорится в сообщении пресс-службы Кавказ.РФ, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Тренировочные сборы планируются с 27 по 30 сентября. Горнолыжники будут совершенствоваться в мастерстве на искусственном покрытии на классических горных лыжах. Кроме того, с 24 по 30 сентября на курорт приедут воспитанники Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Нижегородской области, которые будут тренироваться на необорудованных горных склонах в дисциплине grasski – горные лыжи на траве. Тренировочные спуски пройдут на специальных летних лыжах с "гусеницей", которые позволяют преодолевать даже непокрытые травой участки и каменистый грунт.

Планируется, что в период тренировочного цикла специалисты Кавказ.РФ и тренеры сборной России обсудят варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность и дальше проводить тренировки на "Ведучи" на зимнем и летнем снаряжении одновременно.

"У нас в стране не так много мест, где горнолыжники могут тренироваться круглый год. "Ведучи" в этом плане – уникальный курорт, где есть всесезонная трасса. По характеристикам она, конечно, отличается от снежных склонов, есть нюансы, к которым надо привыкнуть, но в целом подходит для катания в любой сезон. Надеемся, наша сборная оценит склон как еще одну возможность для тренировок на Северном Кавказе. Что касается ребят из Нижегородской области, для нас это первый опыт. Горные лыжи на траве – традиционная дисциплина для зарубежных курортов, но в России она пока только развивается. И "Ведучи" в этом плане перспективный курорт с подходящими холмистыми участками", – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.