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Казахстанский Halyk Bank все же работает с картами "Мир", но…

Казахстанский Halyk Bank все же работает с картами &quot;Мир&quot;, но…

Крупнейший в Казахстане Halyk Bank обслуживает российские карты "Мир" мир через свои POS-терминалы, однако выдача наличных невозможна уже в течение нескольких месяцев, - сообщили сегодня в call-центре банка.

"Если у вас карта платежной системы "Мир", вы можете совершать оплату через POS-терминалы "Народного банка", а обналичить деньги, к сожалению, не получится", - цитирует собеседницу ТАСС.

Ограничения на выдачу наличных в банкоматах банка действуют с весны нынешнего года, - добавили в банке.

Напомним, Halyk Bank - системообразующий коммерческий банк Казахстана, один из крупнейших по размеру капитала в республике. 

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