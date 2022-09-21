Казахстанский Halyk Bank все же работает с картами "Мир", но…

21 сен. 11:29

Крупнейший в Казахстане Halyk Bank обслуживает российские карты "Мир" мир через свои POS-терминалы, однако выдача наличных невозможна уже в течение нескольких месяцев, - сообщили сегодня в call-центре банка.

"Если у вас карта платежной системы "Мир", вы можете совершать оплату через POS-терминалы "Народного банка", а обналичить деньги, к сожалению, не получится", - цитирует собеседницу ТАСС.

Ограничения на выдачу наличных в банкоматах банка действуют с весны нынешнего года, - добавили в банке.

Напомним, Halyk Bank - системообразующий коммерческий банк Казахстана, один из крупнейших по размеру капитала в республике.