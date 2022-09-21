Электрички между Кубанью и Ставропольем не будут ходить четыре дня

21 сен. 11:20

Между Краснодаром и Минводами на четыре дня отменили пригородные поезда – они не будут ходить 21, 23, 28 и 30 сентября, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Причина отмены - плановый ремонт железной дороги, который будет проходить в Усть-Лабинском районе с 22 сентября до 1 октября, из-за чего с 22 сентября по 1 октября будет закрыто движение через ряз переездов, - передает портал Юга.ру.

21, 23, 28, и 30 сентября отменили пригородный поезд сообщением Минеральные Воды - Коноково - Армавир-Ростовский - Кавказская - Краснодар-1, а 22, 24, 29 сентября и 1 октября отменили поезда сообщением Краснодар-1 - Кавказская - Армавир-Ростовский - Коноково - Минеральные Воды, - говорится в сообщении.