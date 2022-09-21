Двое детей погибли при пожаре на Дону

21 сен. 11:02

В Боковском районе Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей, еще один ребенок и двое взрослых пострадали, информирует пресс-служба ГУ МЧС России региона.

"В 08:02 [в среду] поступило сообщение о пожаре в частном доме в Боковском районе, хутор Астахов <...>. На месте пожара обнаружены тела двух погибших - дети [в возрасте] два месяца и четыре года. Пострадали три человека: двое взрослых (мать и отец) и один ребенок, они доставлены в медицинское учреждение", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что в настоящее время пожар ликвидировали, его площадь составила 70 кв м. Специалисты устанавливают причины возгорания.