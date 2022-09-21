СМИ: казахстанский "Халык-банк" перестал принимать российские карты "Мир"

21 сен. 10:55

Казахстанский "Халык-банк" прекратил взаимодействие с российской платежной системой "Мир", - пишет газета "Известия".

"В call-центре казахстанского "Халык" сообщили, что на данный момент не принимают российский пластик, хотя ранее они были перечислены на сайте НСПК как партнеры", - пишет издание.

В call-центре Народного банка Казахстана ("Халык-банк") заявили, что карты "Мир" не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

При этом на сайте российской платежной системы сейчас закрыт раздел с географией приема карт.

Аналогичная ситуация и во вьетнамском банке BIDV, в call-центре которого газете сообщили, что российской платежной системы в списке обслуживаемых карт нет.

Напомним, американский Минфин пообещал вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России.