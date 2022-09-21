На территории Лачинского района обезврежены мины диверсионных групп ВС Армении

21 сен. 10:52

Продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных диверсионными группами вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии на территории Лачинского района, в ущелье горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены и обезврежены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Также в оборонном ведомстве Азербайджана сообщили о том, что работы по разминированию территорий будут продолжены.