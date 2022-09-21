РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На территории Лачинского района обезврежены мины диверсионных групп ВС Армении

На территории Лачинского района обезврежены мины диверсионных групп ВС Армении

Продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных диверсионными группами вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии на территории Лачинского района, в ущелье горы Бёйюк Ишиглы были обнаружены и обезврежены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Также в оборонном ведомстве Азербайджана сообщили о том, что работы по разминированию территорий будут продолжены.

970 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version