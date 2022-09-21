В Северной Осетии семью Героя РФ наградили "Золотой Звездой"

21 сен. 10:46

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов вручил "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родителям и супруге участника специальной военной операции на Украине, командира танка старшего сержанта Таймураза Есенова, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам церемонии вручения награды во Владикавказе, в которой принял участие также глава Северной Осетии Сергей Меняйло

"Золотая звезда" Героя Российской Федерации - это самая высокая оценка нашей Родины боевой работы военнослужащего. Абсолютно уверен, что подвиг Таймураза станет примером для тысяч молодых ребят по всей России", - сказал он.

Таймуразу Есенову за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, Указом Президента Российской Федерации было присвоено звание Героя России в начале сентября.