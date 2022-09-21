Турция намерена противостоять санкционному давлению Запада

21 сен. 10:29

Анкаре следует занять решительную позицию в вопросе использования в стране российской платежной системы "Мир" и не поддаваться санкциям США, - заявил глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу.

Политик отметил, что угроза банкам через российскую финансовую платежную систему "Мир" - это второй шаг, напомнив, что министерство финансов США уже угрожало турецким бизнесменам.

"Атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям. Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", - цитирует слова политика РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Aydınlık.

Топкурулу призвал срочно развивать и популяризировать собственную национальную финансовую платежную систему, напомнив, что первой санкцией США против России было исключение ее из американских финансовых платежных систем Visa и Mastercard, а при наличии собственной платежной системы экономика России не сильно пострадала от санкций.

"Турция также должна быть готова к аналогичным санкциям со стороны США", - добавил он.

Напомним, ранее США пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования.