В столичном регионе похолодает и пройдут дожди

21 сен. 10:10

Сегодня жителей столичного региона ждет небольшое похолодание и дожди разной интенсивности, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Днем воздух в Москве прогреется до плюс 12-14 градусов, в Подмосковье до плюс 10-15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Похолодает, поскольку столица будет находиться под влиянием северной периферии циклона, который продвигается с юго-запада. Во второй половине дня к городу подойдет зона осадков, связанная с циклоном, поэтому могут начаться дожди разной интенсивности, - отметила синоптик, добавив, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 мм рт ст.