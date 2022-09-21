Президент Турции обсудил ход продуктовой сделки с генсеком ООН

21 сен. 9:49

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке, сообщает пресс-служба всемирной организации.

"Генеральный секретарь встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили последствия конфликта на Украине, а также дальнейшие действия по черноморской зерновой инициативе, а также обеспечение доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки", - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Также Гутерреш и Эрдоган обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии и обсудили сотрудничество между ООН и Турцией, - отмечает ООН.