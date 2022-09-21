Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сен. 9:20

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации. В этой связи он подписал соответствующий указ.

"Считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации", - российский лидер.

Путин отметил, что мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Призыву в рамках частичной мобилизации в РФ будут подлежать только граждане из запаса.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности", - сказал глава государства в телеобращении в среду. Далее Путин сообщил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Вслед за российским лидером с обращением к россиянам выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Говоря о введении в России частичной мобилизации, он, в первую очередь, подчеркнул, что будут призываться военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и обладающие нужной армии военно-учетной специальностью.

Далее Шойгу поставил акцент на том, что ни о какой мобилизиации и призыве студентов речи не идет и идти не будет. Также призыву не подлежат служащие по призыву. "Будут призваны 300 тысяч резервистов", - уточнил он.