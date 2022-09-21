На границе Таджикистана и Киргизии снова неспокойно

21 сен. 9:36

МИД Таджикистана сегодня обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации.

"Несмотря на подписанный двумя странами протокол об урегулировании ситуации на границе, таджикской стороной фиксируется ряд провокационных действий киргизской стороны, усиливающих напряженность на границе. Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области", - говорится в заявлении МИД Таджикистана, передает РИА Новости.

Также зафиксированы нарушения воздушного пространства беспилотниками с территории Киргизии, в том числе о полете "киргизских БПЛА над городом Исфара" и "над воинскими частями Минобороны Таджикистана".

Киргизская сторона пока не прокомментировала заявление.

Напомним, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули 16 сентября и продолжились на следующий день. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 185 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.