Лапид и Эрдоган провели переговоры

21 сен. 9:22

Глава израильского правительства Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишет The Jerusalem Post, беседа состоялась в турецком консульстве в Нью-Йорке и была закрыта для представителей прессы. На встречу были допущены лишь официальные фотографы, пишет издание.

Издание напоминает, что Лапид стал первым с 2008 года премьером Израиля, встретившимся с Эрдоганом. В этой связи The Jerusalem Post отмечает, что эта встреча знаменует собой еще один шаг в сторону сближения Турции и Израиля вслед за восстановлением дипотношений в полном объеме и возвращением послов в столицы двух стран, о чем было объявлено в августе.