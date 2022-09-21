Джейхун Байрамов: Армения тормозит процесс мирного соглашения

21 сен. 9:11

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и рассказал о достигнутых между лидерами Азербайджана и Армении договоренностях и о широкомасштабных военных провокациях, совершенных Арменией в последние месяцы.

Байрамов проинформировал о своих усилиях по ликвидации последствий конфликта с Арменией в постконфликтный период, - сообщили в пресс-службе МИД.

Министр проинформировал участников о мерах по восстановлению и реконструкции в регионе, возвращении вынужденных переселенцев, некоторых проектах по реинтеграции проживающих в регионе этнических армян, а также об опасности мин в регионе.

Было подчеркнуто, что в рамках трехстороннего заявления и договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана и Армении, ведутся работы по открытию коммуникационных и транспортных линий, а также Азербайджаном выдвинуто предложение мирного соглашения.

Несмотря на все это Армения тормозит процесс и прибегает к тактике отсрочки, серьезно нарушает свои обязательства по трехсторонним заявлениям и в последние месяцы совершает широкомасштабные военные провокации, приведшие к человеческим потерям.

Было отмечено, что, несмотря на деструктивную деятельность армянской стороны, Азербайджан настойчиво продвигает мирную повестку дня и продолжает переговоры.

Напомним, в заседании совета также приняли участие министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.