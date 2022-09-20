ЦБ Армении: банки страны сами решают, обслуживать ли им карты системы "Мир"

20 сен. 23:41

Коммерческие банки Армении решают самостоятельно, работать ли им с картами российской платежной системы "Мир", сообщает Центробанк Армении.

"Коммерческие банки самостоятельно управляют свои риски, в том числе, связанные с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке", - говорится в заявлении армянского регулятора, передает Общественное телевидение.

Фактически обслуживание карт "Мир" в Армении прекращено, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах, сообщают тем временем армянские СМИ.