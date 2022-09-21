Иран подарит Ливану 600 тысяч тонн топлива

Вчера в Тегеране иранские официальные лица сообщили технической делегации Ливана, что ИРИ может предложить Ливану 600 тысяч тонн топлива в течение пяти месяцев, чтобы облегчить нехватку электроэнергии, сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

Если сделка с топливом будет заключена, это будет первая поставка Ираном топлива непосредственно ливанскому государству после того, как он ранее отправил топливо своему союзнику "Хезболле", вооруженной группировке, которая остается частью коалиционного правительства Ливана, сообщает Arab News.

Десятилетиями Ливан боролся с перебоями в электроснабжении, но экономический кризис с 2019 года опустошил государственную казну, замедлив импорт топлива для государственных электростанций. Электричество давали на два часа в день. Это вынудило людей полагаться на частные генераторы, стоимость которых резко выросла по мере роста мировых цен на топливо.

В сентябре Иран предложил Ливану "подарок" в виде топлива, отвечающего спецификациям, необходимым для работы ливанских электростанций, сообщили источники Reuters, не уточняя при этом вид топлива. На этой неделе посольство Ирана в Бейруте заявило, что суда с топливом могут быть в Ливане в течение двух недель. Местный телеканал Al Manar сообщил, что Тегеран предложил поставить 600 тысяч тонн в течение пяти месяцев. Источник в министерстве энергетики подтвердил сумму и сказал, что сделка, скорее всего, будет завершена на следующий день. "Мы отправили техническую делегацию в Тегеран, и они изучают детали", - сказал пресс-секретарь министерства энергетики.

В прошлом году Иран отправил топливо "Хезболле", которую США и некоторые другие западные страны признали террористической организацией. Это топливо было отправлено в Сирию, а затем доставлено в Ливан на грузовиках в попытке избежать санкций США в отношении энергетического сектора Ирана. Тогда США не предприняли никаких действий. Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла неоднократно призывал правительство Ливана обратиться к Ирану за топливом, чтобы облегчить энергетический кризис.