Израиль возвращает посла в Турции

Израиль решил назначить временного поверенного в делах Израиля в Анкаре Ирит Лилиан новым послом в Турции. Две страны недавно объявили о полном восстановлении дипломатических отношений после периода напряженности. Как отмечает турецкая "Сабах", кандидатуру Ирит Лилиан еще должна быть утверждена правительством.

Профессиональный дипломат Лилиан сыграла решающую роль в нормализации отношений между Турцией и Израилем. Она уже исполняла обязанности поверенного в делах Израиля в Анкаре, на этот пост была назначена в феврале 2021 года тогдашним министром иностранных дел Габи Ашкенази. Лилиан была послом в Болгарии с 2015 по 2019 год.

В августе Турция и Израиль договорились полностью восстановить дипломатические отношения и вновь назначить послов и генеральных консулов после четырехлетнего перерыва. На прошлой неделе министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что новый указ о назначении посла в Тель-Авиве готов для представления президенту. Назначение послов со стороны Турции и Израиля стало важной вехой в усилиях двух стран по нормализации отношений, заявил Чавушоглу.

"Шаги, которые мы предпримем для нормализации отношений, включают взаимное переназначение послов. На пресс-конференции, которую мы провели с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в этом зале, мы сделали заявление о том, что начали работу по назначению послов. В результате этих усилий со стороны Израиля был сделан такой позитивный шаг. Конечно, мы, с нашей стороны, решили назначить посла в Израиле, в Тель-Авиве", - сказал Чавушоглу, подчеркнув, что процесс начнется после того, как обе страны представят послов.

В мае Чавушоглу стал первым министром иностранных дел Турции, посетившим Израиль за 15 лет. Визит в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога в марте, за которым последовали визиты обоих министров иностранных дел, помог наладить отношения после долгого периода напряженности. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал визит Герцога в Анкару в марте "поворотным моментом в наших отношениях".

Это заявление последовало за месяцами двусторонних усилий по налаживанию отношений, которые начали ухудшаться в 2008 году после израильской операции в Газе. Затем отношения были приостановлены после гибели 10 человек в результате израильского рейда на турецкий корабль Mavi Marmara, входивший в состав флотилии, пытавшейся прорвать блокаду, доставив помощь в Газу в 2010 году.