Сборную России по футболу не допустили до жеребьевки Евро-2024

21 сен. 0:05

Сборная России по футболу исключена из жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления", - поведали в пресс-службе.

Напомним, жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится во Франкфурте 9 октября 2022 года. Сам турнир будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.