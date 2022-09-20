Артем Мальгин: "Работать в Узбекистане интересно, это вызов"

Проректор по развитию — руководитель аппарата ректора МГИМО Артем Мальгин рассказал о работе филиала вуза в Ташкенте и поделился дальнейшими планами развития учебного заведения.

- Артем Владимирович, как возникла идея создания филиала МГИМО в Ташкенте и почему было выбрано именно это место?

- Честно скажу, что идея возникла наверху. К 2018 году, когда очень многое стало меняться в Узбекистане, мы подходили уже с определенным багажом. Мы понимали, как устроено высшее образование в Узбекистане, какие есть потребности. Когда состоялся первый форум российских и узбекистанских ректоров с участием двух президентов, мы готовы были подписать соглашение о филиале. А подписав его, начали работать сначала на базе дружественного Университета мировой экономики и дипломатии, а потом в течение полугода (здесь надо отдать должное и мэрии Ташкента, и в целом властям Узбекистана) было оборудовано здание филиала, которое нам дало собственную инфраструктурную опору.

- Какие специальности есть в вашем филиале?

- Если говорить о направлениях подготовки, то у нас есть юриспруденция в бакалавриате и магистратуре, бизнес-информатика – это пограничная дисциплина между экономикой, финансами и техническими специальностями, и направление менеджмент, которое позволяет открыть большой блок программ.

Если говорить о программах, то в бакалавриате это международное, частное право, торговое и финансовое. Практически одноименная программа, но уже на более высоком уровне освоения материалов в магистратуре, системный анализ социально-экономических процессов в бакалавриате, если говорить о бизнес-информатике, и уже системный анализ внешнеэкономической деятельности в магистратуре, то есть более узкая специальность.

Есть две программы, которые идут номинально по направлению менеджмент, но они разные по своей сути. Одна – это событийный менеджмент и туризм, потому что Узбекистан сейчас активно притягивает к себе туристический поток, огромное количество мероприятий проходит в этой стране с прекрасным климатом, с гостеприимным народом.

Еще одна программа – управление на международных товарно-сырьевых, энергетических рынках. Эта программа ориентирована на индустриальный комплекс Узбекистана, на управленцев, которые там нужны. Она опирается на опыт практически одноименной программы, которая была сделана в центральном МГИМО, и еще мы использовали опыт Института энергетической политики, где уже 25 лет готовятся специалисты, управленцы для сферы энергетики.

Словом, это конкретные программы, которые находят своего студента. Хотя для магистратуры определение "студент" очень условное. Магистранты у нас учатся вечером и в субботу. Это люди, которые приходят из реальной профессии или для того, чтобы скорректировать свою профессиональную траекторию, или наоборот динамизировать ее, набрать дополнительных знаний и пойти быстрее вверх. Этим ребятам по 28-35 лет. Поэтому с ними перед преподавателями стоит другая задача - часто ведется такой диалог профессионалов. Тем более наши преподаватели, которые ездят в Ташкент, это не просто линейные преподаватели. По собственным образовательным стандартам МГИМО, у нас в магистратуре 60% практиков. Зачастую это те люди, которые в силу своего бизнеса или межгосударственного сотрудничества оказываются на линии Россия-Узбекистан. Их поездка для чтения лекций или ведения каких-то занятий как правило сопровождается своеобразной бизнес-миссией.

- Какими вам видятся перспективы дальнейшего развития филиала? Может быть, увеличение числа специальностей?

- Увеличение количественное. Сейчас мы выходим на комплектный состав. Было два выпуска магистерской подготовки. В этом году бакалавры, которых мы приняли четыре года назад, дошли до четвертого курса. Это полный состав. Мы можем несколько увеличить количество ребят, принимаемых и в магистратуру, но мне кажется, что не в этом счастье, не в этом основное направление развития филиала. Мы исходим из того, что должны появиться новые нишевые программы, которые сейчас востребованы и в Узбекистане, и по линии Россия-Узбекистан. Это цифровые медиа, потому что у МГИМО есть многодесятилетний опыт факультета журналистики. Есть опыт перестройки программ на современном техническом уровне. Освоение современных медиа в Узбекистане начинается сразу же с цифровой эпохи, поэтому нужны специалисты, которые будут работать и с традиционным текстовым контентом, и с визуальным контентом, и те, кто ориентирован на социально-политическую сферу, и те, кто должен работать в бизнес-медиа.

Перед стартом приемной кампании мы делаем "прощупывание рынка". То есть организуем мастер-классы, открытые лекции, и смотрим, заходит или не заходит тот или иной преподаватель, тот или иной подход местной аудитории. Это дает возможность сформировать программу, которая хорошо стартует сразу.

Перспективным представляется направление, связанное с социально-культурной деятельностью. Сфера культуры, возможности экспорта культуры как традиционной, так и новой, которая формируется в Узбекистане, все больше интересует зарубежных контрагентов. А это требуют специалистов. В конце концов, даже современное продюсирование укладывается в направление социально-культурной деятельности. У МГИМО все эти компетенции есть.

Если говорить о центральном кампусе, уже четыре года у нас реализуется программа управления в сфере культуры и искусства. Это программа, которую ни один творческий вуз не мог бы открыть у себя. Потому что это огромный объем юридических знаний, от контрактов до работы со страховщиками, огромный объем работы, если говорить о перевозке ценностей, хранении, логистики. Это финансы, которые очень специфически работают в сфере культуры и искусства.

При этом мы сознательно не идем в Узбекистане в такие сферы, которые должны быть национальными: подготовка кадров для дипломатии, для государственной службы. Это широкий рынок специальностей, которые связаны с МГИМО, но зачастую не имеют аналогов в московском или подмосковном кампусах. То есть мы осваиваем рынок новых профессий, но опираясь на свои компетенции и традиции.

- Каким требованиям должен отвечать абитуриент? Что нужно, чтобы поступить в филиал в Ташкенте?

- С бакалаврами все понятно. Ребята сдают традиционные экзамены. В Узбекистане есть аналог российского ЕГЭ, и мы стараемся учитывать при приеме те результаты, которые ребята получают на этих экзаменах. Это три экзамена, которые абитуриенты сдают в традиционной форме, как мы сдавали когда-то 15-20 лет назад. Также мы используем много формализованных критериев, как и узбекские вузы. Это очень хорошие знания английского и других иностранных языков. Соответственно, мы принимаем документы сертификационных систем, которые приняты для каждого из языков. Что касается знаний русского языка, то это входное требование, потому что преподавание ведется на русском.

Если говорить о магистрах, то здесь мы пошли по другому пути. У нас есть тесты по иностранному языку, но необходимо также собеседование, портфолио абитуриента, мотивационные письма, мотивационные эссе. Именно собеседование, живой контакт помогает определить склонность того или иного абитуриента, и зачастую даже скорректировать. Студент приходит на программу по товарно-сырьевым рынкам, а ты понимаешь, что человек уже прекрасно работает в сфере, связанной с организацией тех или иных событий, но он просто недооценил соседнюю программу по событийному менеджменту и туризму. В этом году после собеседования несколько человек перешло на другие программы. Поэтому собеседование - главный критерий допуска на программу для магистров.

Для ребят в филиале есть требования одинаково хорошего владения русским и узбекским языками. Например, юрист, вышедший из филиала МГИМО в Узбекистане, должен владеть узбекским так же, как его коллеги, закончившие юридический вуз. Потому что страна реально двуязычная, и хотя процент русских в республике небольшой, русскоязычные школы распространены повсеместно. Когда ты выучиваешь два таких языка профессионально – русский и узбекский – открываешь славянскую и тюркскую группу языков, а это огромное преимущество.

В филиале также изучают английский, французский, немецкий, китайский, и в этом году попробуем экспериментально вводить арабский язык. Очень многие пытаются его учить в Узбекистане, но зачастую ни качество преподавания, ни настрой не соответствуют нашим подходам. Мы понимаем, что, если человек учит язык этого региона, у него должна быть очень четкая мотивация работать по основной профессии – юристом, бизнес-аналитиком - в этом регионе. Поэтому попробуем осторожно поработать с этим языком. Осторожно, потому что сложно сразу набрать огромное количество преподавателей. В МГИМО маленькие языковые группы – 7-8 человек и 2-3 преподавателя на группу.

Своеобразной гарантией качества является то, что диплом ничем не отличается: в Ташкентском филиале мы не пишем о том, что диплом выдан филиалом. Это диплом МГИМО по его основному адресу.

- В 2013 году в Азербайджане прошел I Всемирный форум выпускников МГИМО, президент страны - выпускник вашего вуза. Несколько лет назад подобное событие произошло и в столице Узбекистана. Какие известные люди в Узбекистане имеют отношение к МГИМО?

- Действительно, "поход" в Узбекистан с целью открытия филиала мы начали с проведения Форума выпускников. Страна как раз открывалась, и нам было важно сделать своеобразный смотр наших выпускников, показать Узбекистан в том числе через призму их видения коллегам из других стран. Узбекские коллеги обозначили, откуда они бы хотели видеть побольше выпускников МГИМО.

МГИМО оканчивали Алишер Усманов, Фаттах Шодиев, которые являются членами попечительского совета, сооснователями эндаумента. Это также руководители крупнейших СМИ, прежде всего, современных цифровых СМИ, и люди, занимающие посты в руководстве страны. За последние три постсоветских десятилетия у МГИМО было порядка 700 выпускников из Узбекистана. Но это было до появления филиала, а сейчас их число будет возрастать.

В последние годы многие ребята, работавшие юристами, экономистами в западных странах, когда стала появляться возможность найти достойную работу в Узбекистане, достойную оплату, применить свои знания на пользу Узбекистану, стали возвращаться, зачастую в качестве преподавателей. Когда наша выпускница поработала в Великобритании, США и вернулась в Узбекистан, моя задача была ее поймать и привести в класс хотя бы ненадолго. Ее знания правового поля Узбекистана, правового поля западных юрисдикций уникально с точки зрения сопоставительных подходов. Поэтому работать там интересно, это вызов. И относительно легко, потому что ты многих знаешь заочно.

- Артем Владимирович, не планируется ли открытие других филиалов на постсоветском пространстве. Будучи главным редактором ”Вестника Кавказа”, я бы вас попросила рассказать об отношениях университета со странами Южного Кавказа.

- Филиал сложное дело. Ты можешь его открывать, когда у тебя есть однозначное приглашение принимающей стороны. В Узбекистане сейчас мы открыли лицей, свои классы. В последующем откроется наша школа в Кыргызстане. Это мы делаем в рамках программы государственной поддержки вузов "Приоритет 2030". Мы идем к созданию своей школы в Турции, смотрим также на Ближний Восток.

В Азербайджане мы не пошли по пути филиала. Там чуть-чуть по-другому устроена система высшего образования, она достаточно конкурентная. Если в Узбекистане мы видели недостаток вузов, то в Азербайджане этой проблемы нет. Там надо искать взаимные интересы, стыковку интересов. Мы нашли такой взаимный интерес с университетом АДА. У нас существует совместная MBA (программа дополнительного к высшему профессионального управленческого образования в сфере менеджмента) по финансам. Сегодня открывается очередной модуль: прибыли 23 человека из Баку. Это уже третий набор, когда они учатся на совместной программе. Они год учатся в Баку, год у нас, а потом получают два диплома.

Мы открываем новую совместную магистерскую программу по спортивному менеджменту с Академией физической культуры и спорта Азербайджана. Часть лекций читается в Азербайджане, а на часть лекций ребята прилетают в Сочи, где очень богатая инфраструктура олимпийского наследия 2014 года, уникальная туристская инфраструктура. Возможности Азербайджана по развитию спорта, физкультуры сейчас далеко не исчерпаны, и важно показать им не только Москву, но и другие российские регионы.

С Университетом культуры в Азербайджане планируется совместная программа или, как минимум, образовательные модули.

В отношении других стран Южного Кавказа четких планов создания филиалов у нас нет. Мы работаем с университетами в режиме обмена. Процесс сильно затормозился в период пандемии и из-за конфликтов на постсоветском пространстве, однако иностранных студентов, в том числе из стран Южного Кавказа, в этом году мы набрали столько же, сколько и в прошлом.