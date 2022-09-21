Пилотный проект исламского банкинга опробуют и в Ингушетии 

21 сен. 7:27

Пилотный проект по введению исламского банкинга будет реализован и на территории Ингушетии, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али-Калиматов, напомнив, что ранее в экспериментальный проект по введению системы исламского банкинга включили лишь два северокавказских региона: Дагестан и Чечню.

"Ингушетию включили в пилотный проект по введению исламского банкинга в финансовую систему России. Перспектива привлечения исламской банковской системы в регионы нас сильно заинтересовала. В Ингушетии самый низкий процент кредитования населения - в 2022 году прирост задолженности на одного жителя составил менее 10 тыс рублей, и одна из причин сложившейся ситуации - это банковские процентные ставки на займы и другая деятельность, которые в исламе запрещены", - написал Калиматов.

Параллельное использование банками модели исламского банкинга существенно изменит текущую ситуацию в регионе, а чтобы попасть в число субъектов, где пройдет первая апробация модели исламской банковской системы, в республике была проведена определенная работа на уровне Госдумы и правительства России, добавил глава региона.

Напомним, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама – в нем запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции, также исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).