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В будущем году круизы из Сочи в Турцию на безвизовом лайнере продолжатся 

В будущем году круизы из Сочи в Турцию на безвизовом лайнере продолжатся 

В 2023 году из морского порта Сочи продолжит ходить безвизовый круизный лайнер Astoria Grande, однако билет на него станет на 10 тыс дороже.

Самый дешевый круизный билет будет стоить 88 тыс рублей, а самый дорогой - 236 тыс рублей, сообщает сайт круиза, передает портал Юга.ру.

На 2023 год запланировано 26 рейсов. Девятипалубный лайнер будет находиться в пути 8 дней. Маршрут пройдет через Трабзон, Синоп, Амасра и Стамбул. Для путешествия на лайнере не нужны виза и ПЦР-тест, отдыхающим достаточно иметь медицинскую страховку и загранпаспорт. 

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