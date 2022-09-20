Байден предложил сделать Линн Трейси послом США в России

20 сен. 22:46

Президент США Джо Байден ожидаемо выдвинул на должность посла в России Линн Трейси, которая сейчас возглавляет дипмиссию Штатов в Армении.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Кандидатура должна пройти утверждение в сенате с публичными слушаниями, а также быть согласована с Москвой.

Напомним, предыдущий посол США Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку в Москву.