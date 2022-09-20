Главы Адыгеи, КБР и КЧР оценили прошедшее столетие

20 сен. 22:32

Прошедшие 100 лет стали для Адыгеи, Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР) временем расцвета, заявили главы регионов, выступая во вторник в Государственном Кремлевском дворце на торжественном мероприятии к 100-летию республик.

По их словам, все три республики уже добились хороших результатов в своем развитии и продолжают улучшать социальное благополучие жителей,

" Прошедшее столетие стало временем расцвета республик, которые совершили в этот период настоящий прорыв в экономическом, социальном и культурном развитии", - сказал в ходе выступления глава КБР Казбек Коков.