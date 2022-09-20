В России не планируется всеобщей мобилизации

20 сен. 22:19

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал во вторник "Парламентской газете", что новые поправки, принятые Госдумой, не означают всеобщей мобилизации в России.

Он пояснил, что в девяностые годы из российского законодательства на фоне "демократизации" исчезли некоторые статьи и положения. "Сейчас настало время все вернуть на свои места. Ну а катализатором процесса — да, этого никто и не скрывает — стала специальная военная операция на территории Украины. Потому что она уже давно превратилась в полноценную войну, войну России с коллективным Западом. Ну а воевать одним пальцем, вы сами понимаете, невозможно", - сказал политик прежде всего.

Он заверил, опасения насчет всеобщей мобилизации "неоправданны абсолютно". "Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня", - заявил Картаполов.

По его словам, "военное положение", согласно закону, может объявляться как на всей территории государства, так и в отдельных его регионах, например, там, где непосредственно ведутся боевые действия, "для того, чтобы создать условия для выполнения задач вооруженных сил и других формирований".

Происходящее сегодня, продолжил он, "хоть и специальная, но все-таки военная операция". "Поэтому я не исключаю, что в отдельных местностях такое положение может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам. Там нужно защищать наших мирных граждан, надо применять специальные меры вооружения", - отметил председатель Комитета Госдумы по обороне.

"Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее", - напомнил Картаполов.