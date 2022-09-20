В Дагестане были выявлены угрожающие паводками участки

20 сен. 22:12

Правительственная противопаводковая комиссия выявила десять опасных участков на реке Терек в Дагестане, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Уточняется, что под угрозой затопления находятся населенные пункты, расположенные вдоль берега реки.

"Правительственная противопаводковая комиссия провела выезд на реку Терек в целях выявления прорывоопасных участков и обследования водооградительных валов на предмет технического состояния и готовности к безаварийному пропуску половодья и паводков", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сейчас подвергаются опасности затопления населенные пункты, расположенные вдоль берегов, прикутанные хозяйства и сельхозугодия Бабаюртовского и Кизлярского районов республики.