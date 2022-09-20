Краеведческий музей получил мультимедийные гиды в Каспийске 

20 сен. 23:55

Каспийский городской краеведческий музей получил новое выставочное оборудование в рамках нацпроекта "Культура", рассказали в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"В рамках национального проекта "Культура" каспийский городской краеведческий музей оснастили новым выставочным оборудованием. Так, у музея появились новые витрины, архивные стеллажи, а также тач-столы (мультимедийные гиды с технологией дополненной реальности)", - сказано в сообщении.

Использование мультимедийных гидов даст посетителям возможность познавать объекты искусства в формате дополненной реальности.

Директор музея Сабина Тагирова подчеркнула, что обновленная музейная площадка не только станет местом притяжения молодых людей - представители старшего поколения также откроют для себя экспонаты с неизвестной прежде стороны.

Помещение музея будет дополнительно оборудовано пандусом для инвалидов-колясочников и системой "Аудиогид" для незрячих и слабовидящих посетителей.