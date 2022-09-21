Выставка советских мозаик открылась в Краснодаре

21 сен. 1:45

В Краснодаре в краевом выставочном зале заработала открылась экспозиция-исследование городских монументальных мозаик, созданных в период с 1960 по 2000 годы, она называется "Осколки прошлого". Об этом сообщает пресс-служба выставочного зала.

Кураторы готовили проект более года - за этот срок они нашли более 50 панно, многие из которых находятся на закрытых территориях, например, в больницах, заводах и пожарных частях.

Главная задача заключалась в том, чтобы установить авторов эскизов и даты их создания.

Специально для выставки подготовлена схема города с расположением панно. Благодаря ей можно не только узнать информацию о мозаиках, но и отправиться в самостоятельную экскурсию по городу, чтобы увидеть их своими глазами.

В экспозицию вошли информационные стенды, видеоматериалы, оригинальные эскизы, фото из архивов, образцы смальты и рабочие инструменты художников.

Выставку можно посетить до 9 октября по адресу улица Рашпилевская, 32.