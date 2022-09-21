Аэропорт Минвод нарастит пассажиропоток на 19%

21 сен. 8:34

Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова в текущем году обслужит 4 млн пассажиров, то есть на 19% больше показателя минувшего года - о таких планах рассказали в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

"Аэропорт Минеральных Вод по итогам текущего года планирует увеличить пассажиропоток на 18,8% и достичь рекордного значения - порядка 4 млн пассажиров", - цитирует сообщение ТАСС.

В прошлом году пассажиропоток воздушной гавани составил 3,2 млн человек, на нынешний год минимальная прогнозная планка равнялась 3,8 млн пассажиров. На сегодня показатель уже достиг 3,5 млн пассажиров, что на 9% превышает аналогичный период 2021 года.

По словам главы округа Вячеслава Сергиенко, рост пассажиропотока связан с возобновлением авиасообщения по многим направлениям, открыты новые рейсы, причем как международные, так и внутренние.

"И маршрутная сеть воздушных перевозок будет только расширяться", - заверил он.