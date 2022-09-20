ЕС хочет разрешить перевозку угля и удобрений из России

20 сен. 21:47

Еврокомиссия обсуждает возможность разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения мировой энергобезопасности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет, что разрешение на перевозку российских угля, древесины, удобрений и некоторых цементных изделий содержится в руководстве по применению антироссийских санкций Евросоюза, которое сейчас рассматривается ЕК. Согласно документу, следует разрешить перевозку определенных товаров "с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".

Сейчас санкции запрещают европейским компаниям транспортировать российский уголь и предоставлять услуги, связанные с перевозкой, например страхование.