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ЕС хочет разрешить перевозку угля и удобрений из России

ЕС хочет разрешить перевозку угля и удобрений из России

Еврокомиссия обсуждает возможность разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения мировой энергобезопасности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание пишет, что разрешение на перевозку российских угля, древесины, удобрений и некоторых цементных изделий содержится в руководстве по применению антироссийских санкций Евросоюза, которое сейчас рассматривается ЕК. Согласно документу, следует разрешить перевозку определенных товаров "с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".

Сейчас санкции запрещают европейским компаниям транспортировать российский уголь и предоставлять услуги, связанные с перевозкой, например страхование.

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